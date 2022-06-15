Некоторые задумываются о полной эвакуации несчастного населения

Ситуация на территории Донбасса остается тревожной. Старт специальной военной операции по защите мирного населения позволил спасти местных жителей от неминуемой расправы, однако обстрелы гражданских продолжаются. Несколько дней назад, 13 июня, Донецк попал под мощнейший обстрел, каких не было с 2015 года. Что нужно делать в такой сложной ситуации, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.



Так, в понедельник по городу выпустили порядка трех сотен ракет РСЗО и артиллерийских снарядов. Несколько человек погибли. На фоне страшной трагедии некоторые начинают задумываться о необходимости провести полную эвакуацию города. Однако Кнутов отметил, что идти на такой шаг пока не стоит.

Как подчеркнул военный эксперт, единственным способом остановить кровопролитие является окружение и постепенная зачистка Авдеевки и Марьинки. Именно из этих населенных пунктов безжалостные украинские силовики обстреливают мирное население.

Впрочем, специалист допустил, что если в руки в украинских боевиков попадет мощное западное оружие по типу реактивных систем залпового огня MLRS или HIMARS, вопрос об эвакуации может стать в полный рост.

К слову, ранее в Пентагоне заявили о "переломном моменте на поле боя" для Киева.