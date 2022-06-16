Лидер пытается не терять надежду

Слова Владимира Зеленского о том, что над Крымом обязательно будет развиваться украинский флаг неадекватны и серьезно оторваны от реальности, поскольку шансов на такой исход с каждым продвижением российской армии все меньше. Тем не менее, президент сделал такое заявление накануне визита Макрона, Шольца и Драги в Киев. Как пишет издание Der Tagesspigel, у него может быть особое значение.

Прежде всего, украинский лидер пытается сохранять внутреннюю надежду, что все жертвы конфликта и все решения не были напрасны. Однако без внешней поддержки Украина противостоять России не сможет.

В статье полагают, что своим заявлением Зеленский пытается прощупать, насколько далеко готовы зайти европейские лидеры в своей помощи Киеву, пишет "Свободная пресса".

"С ограниченной помощью Украина смогла защитить Киев и Харьков. Обещанного тяжелого вооружения сейчас на Донбассе нет. Русские продвигаются медленно, уничтожая метр за метром тяжелой артиллерией", – пишут журналисты.

При этом Шольц, Макрон и Драги во время своего визита на Украину надеются только на одно – подтолкнуть стороны к переговорам, что позволило бы им избежать принятия определающих исход конфликта решений.