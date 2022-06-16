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Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги сегодня, 16 июня, приехали в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Однако высокопоставленные европейские лидеры оказались не единственными, кто добрался на Украину из Евросоюза. Президент Румынии Клаус Йоханнис тоже нанес визит в Киев – информацию он подтвердил в своих соцсетях.
Немецкое издание Bild (заблокировано в России) выдало подробности визита румынского лидера. По их информации, приглашение Йоханнис получил со стороны Макрона – французский президент посчитал, что это станет отличным проявлением европейского единства. Однако перед самой поездкой места в поезде для главы Румынии не нашли.
После этого Йоханнису пришлось искать пути, чтобы добраться из Бухареста до Киева самостоятельно.
По данным СМИ, логистика и остальные детали визита представителей Франции, Германии и Италии согласовывались несколько недель – касалось ли это и президента Румынии неизвестно.
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