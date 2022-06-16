Киев осознает безвыходность своего положения

Вот уже несколько месяцев длится специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Изначально киевский режим во всеуслышание заявлял о том, что обязательно победит в этом столкновении, однако спустя время там стали осознавать, в каком тяжелом положении находятся украинские силовики. По словам бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, дошло до того, что украинский лидер Владимир Зеленский уже готов отказаться от некоторых территорий Незалежной в пользу России.



При этом главнокомандующий незалежных, по информации экс-парламентария, выставил два условия отказа от некоторых украинских земель. В первую очередь, разумеется, киевский режим нуждается в прекращении боевых столкновений – украинские боевики несут огромные потери. Вторым условием Зеленского является предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Если эти условия удастся выполнить, Зеленский готов отдать некоторые земли Российской Федерации, сообщает украинский политик Кива.

Стоит отметить, что ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Недавно в США назвали условие ядерной войны между Америкой и Россией.