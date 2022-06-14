В США назвали условие ядерной войны с Россией

В США назвали условие ядерной войны с Россией
Кадр: www.youtube.com
Ситуация на международной арене продолжает усугубляться

Сегодня уже все понимают, что мировое пространство ждут глобальные перемены. К сожалению, такие изменения чаще всего сопровождаются военными конфликтами. Что может привести к развязыванию глобальной ядерной войны, рассказали аналитики популярного американского телеканала Fox News.

Эксперты обратили внимание на последствия, к которым может привести реализация планов Финляндии и Швеции по вступлению в Североатлантический альянс. Здравомыслящие эксперты подчеркивают, что данный шаг не сделает мир более безопасным и сбалансированным.

Отнюдь наоборот, именно после присоединения Хельсинки и Стокгольма к западному военному блоку вероятность развязывания вооруженного конфликта между НАТО и Российской Федерацией резко возрастет. Американские аналитики подчеркивают, что данное противостояние с высокой долей вероятности может закончиться ядерной войной.

Тем временем, обычные жители Европы с ужасом наблюдают за развитием событий на Украине. Недавно немцы врезали главе Незалежной Владимиру Зеленскому за его антироссийский ультиматум.

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
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