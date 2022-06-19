Россия стала для НАТО угрозой безопасности - Столтенберг

Россия стала для НАТО угрозой безопасности - Столтенберг
Sgt. Eliezer Melendez/www.globallookpress.com
На втором месте - Китай

Основная стратегическая концепция Североатлантического альянса, которая определяет действия альянся, заключается в определении Российской Федерации как угрозы безопасности. Соответствущее заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Чиновник указала, что в новой стратегии альянс упоминает Китайскую Народную республику как "вызов ценностям" для всех членов североатлантического альянса. Отныне для альянса Российская Федерация представляется не партнерским государством, а целой угрозой.

Столтенберг заявил, что по мере изменения 


"По мере того, как меняется мир, меняется и НАТО. И мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – рассказал он, отвечая на вопрос, как альянс будет относиться к России в будущем.

Столтенберг также анонсировал появление Китая в новой стратегической концепции альянса. "Подъем Китая – это вызов нашим интересам, нашим ценностям и нашей безопасности", – отметил он.

Новая стратегическая концепция альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Этим документом альянс будет руководствоваться в течение следующего десятилетия.

Источник: Bild am Sonntag ✓ Надежный источник
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