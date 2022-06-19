Ежедневно на головы ВСУ падают 50 тысяч снарядов

Генштабы ведущих в военном деле государств пристально наблюдают за ходом конфликта на Украине, чтобы в сжатые сроки сделать выводы и развить собственную военную мощь. Тут интереснее всего понаблюдать за аналитикой Пентагона.

Вашингтон считает, что текущий конфикт на Украине – поле боя для артиллерий беспрецедентного масштаба. С одной из них американцам, убедились в самом Пентагоне, не совладать – ни с технической, ни с организационной точки зрения. Ведь последние десятки лет США больше готовились к "колониальной битве" – в Ираке или Афганистане, где можно нанести поражение крылатыми ракетами большой дальности или авиацией. РСЗО, гаубицы и пушки выступали лишь в роли вспомогательного средства, но не основного, пишет "Свободная Пресса".

Как считает военный аналитик Скотт Риттер, выступавший когда-то в качестве инспектора ООН по вооружениям в Ираке, реальное столкновение с ВС России на земле обрекает американцев на верную погибель. НАТО за свою историю ни разу не принимало участия в интенсивных вооруженных конфликтах, и такого натиска первое время окажется банально не в состоянии выдержать.

За время "Бури в пустыне" США пустили всего 60 тысяч артснарядов – силы РФ же за сутки обрушивают на ВСУ по 50 тысяч.

Не меньшее беспокойство у США вызывает российская "Коалиция-СВ" – 152-миллиметровое самоходное орудие нового поколения. Весьма приличный боевой запас – аж до 70 выстрелов (с 16 пусками в минуту – то есть на каждые три с половиной секунды один залп. НАТО пока что противопоставить нечего. Гусеничная база – доработанное шасси от Т-90. А проходимость при массе в 48 тонн на уровне танка.