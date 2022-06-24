НАТО готовится к открытой войне против России - Лавров

НАТО готовится к открытой войне против России - Лавров
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Москва сделала выводы после решения Брюсселя по Молдавии и Украине

Европейский союз вместе с коллегами из Североатлантического альянса пытается собрать коалицию, чтобы начать войну против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал лидер российской дипломатии Сергей Лавров.

По словам министра, текущая ситуация в мире сравнима со Второй мировой, когда нацисткая Германия смогла собрать вокруг себя весьма значительное число европейских государств, с которыми пыталась воевать против Советского Союза. Сегодня российская сторона со всей внимательностью наблюдает за поведением европейских соседей и их "реальными шагами", предпринимаемыми после решения о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.

Текущая "русофобская заряженность", полагает министр, не сможет неким образом "рассосаться" в обозримом будущем. Тем не менее, Европа уже выбрала свою дорогу.

Хотя недавно Лавров выступал с не менее интересным заявлением: несколько дней назад министр иностранных дел заявлял, что из Молдавии европейские лидеры планируют в скором времени сотворить "вторую Украину". 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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