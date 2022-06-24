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Европейский союз вместе с коллегами из Североатлантического альянса пытается собрать коалицию, чтобы начать войну против Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал лидер российской дипломатии Сергей Лавров.
По словам министра, текущая ситуация в мире сравнима со Второй мировой, когда нацисткая Германия смогла собрать вокруг себя весьма значительное число европейских государств, с которыми пыталась воевать против Советского Союза. Сегодня российская сторона со всей внимательностью наблюдает за поведением европейских соседей и их "реальными шагами", предпринимаемыми после решения о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС.
Текущая "русофобская заряженность", полагает министр, не сможет неким образом "рассосаться" в обозримом будущем. Тем не менее, Европа уже выбрала свою дорогу.
Хотя недавно Лавров выступал с не менее интересным заявлением: несколько дней назад министр иностранных дел заявлял, что из Молдавии европейские лидеры планируют в скором времени сотворить "вторую Украину".
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