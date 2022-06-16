Еще одну страну могут толкнуть на украинский сценарий

Сегодня каждый здравомыслящий эксперт да и простые люди понимают, что из ситуации с украинским конфликтом заметно торчат уши Запада. Именно ряд европейских государств под предводительством США сконструировали ситуацию, которая привела к кризису. Однако западные кураторы не собираются останавливаться на достигнутом. Так, глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, какая страна оказалась следующей в очереди после украинского государства.



Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны убежден, что западные верховодцы собираются сделать "вторую Украину" из Молдавии.

Стоит отметить, что антироссийские настроения во властных структурах государства, которое ранее было частью Союза Советских Социалистических Республик, резко возросли после того, как пост президента заняла Майя Санду. Обладательница румынского паспорта ведет откровенно прозападную политику. При ее руководстве отношения между Москвой и Кишиневом заметно ухудшились.