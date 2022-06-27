Американцы и дальше будут нам пакостничать

Все мировое сообщество пристально следит за ситуацией, которая разворачивается на территории украинского государства. Своим мнением по поводу происходящего поделился известный американский философ и политический публицист Ноам Хомский. Специалист объяснил, какие цели Соединенные Штаты Америки преследуют в украинском конфликте.



Специалист подчеркнул, что сегодня становится очевидным – Америка намерена и дальше вредить Российской Федерации. Он обратил внимание, что Североатлантический альянс еще с 2014 года начал активно пичкать Украину вооружением, что явно было игрой в долгую, с расчетом на крупную провокацию, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Хомский отметил, что сейчас американские вояки активно участвуют в украинском конфликте для того, чтобы ослабить нашу страну и убедиться в ее беспомощности для дальнейшего навязывания собственной воли.

"Мы (США) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев", – прямо отметил американский эксперт. Его слова передает издание URA.RU.

По мнению философа, действия его родного государства абсолютно безнравственны.

Тем временем, в Америке продолжают нагнетать обстановку, недавно в США назвали два сценария "ядерного удара" России по Украине.