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Все мировое сообщество пристально следит за ситуацией, которая разворачивается на территории украинского государства. Своим мнением по поводу происходящего поделился известный американский философ и политический публицист Ноам Хомский. Специалист объяснил, какие цели Соединенные Штаты Америки преследуют в украинском конфликте.
Специалист подчеркнул, что сегодня становится очевидным – Америка намерена и дальше вредить Российской Федерации. Он обратил внимание, что Североатлантический альянс еще с 2014 года начал активно пичкать Украину вооружением, что явно было игрой в долгую, с расчетом на крупную провокацию, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".
Хомский отметил, что сейчас американские вояки активно участвуют в украинском конфликте для того, чтобы ослабить нашу страну и убедиться в ее беспомощности для дальнейшего навязывания собственной воли.
"Мы (США) играем в игру, где на кону стоят жизни украинцев", – прямо отметил американский эксперт. Его слова передает издание URA.RU.
По мнению философа, действия его родного государства абсолютно безнравственны.
Тем временем, в Америке продолжают нагнетать обстановку, недавно в США назвали два сценария "ядерного удара" России по Украине.
На полученный эффект никто не рассчитывал