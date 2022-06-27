Накал обстановки на международной арене повышается

Недавнее решение литовских властей фактически заблокировать Калининградскую область вызвало широкий резонанс. Очевидно, что такие недружественные действия должны получить соответствующий ответ. Опытный политический эксперт Дмитрий Попов уверен, что глава нашего государства Владимир Путин уже сделал последнее предупреждение Вильнюсу.



Запрет на транзит ряда товаров в Калининградскую область с остальной территории Российской Федерации – вопиющее нарушение международных норм. Литва не имеет право поступать подобным образом и должна понимать, что реакция Москвы будет соответствующей.

Попов напомнил о встрече, которая недавно состоялась между Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко. В результате переговоров Москва решила передать Минску комплексы "Искандер", которые способны нести ядерные боеголовки.

Специалист убежден, что данный шаг является последним предупреждением для Литвы, которая имеет протяженную общую границу с белорусской республикой.

"Времена поменялись: лимит доверия к Западу исчерпан", – подчеркнул журналист.

Дальнейшие антироссийские шаги могут привести к самым плачевным последствиям.

К слову, недавно в Германии пришли в ужас из-за новой "ловушки" Владимира Путина для западных стран.