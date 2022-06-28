Военное столкновение с НАТО станет неизбежным

18 июня на политической карте мира появилась новая горячая точка. Нешуточные страсти бурлят вокруг нашей Калининградской области. С этой даты Литва решила ограничить транзит товаров с территории России в область, что, по словам некоторых европейских деятелей, является сигналом о том, что НАТО хочет "забрать" себе Калининград. Резко и четко на очередной антироссийский выпад отреагировали в Совете Федерации.



Так, сенатор Владимир Джабаров подчеркнул, что Российская Федерация не сдаст ни пяди своей земли. Это значит, что любые притязания на наши территории закончатся военным столкновением, отмечает телеканал "360".

Политический деятель напомнил, что боевые действия между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом грозят обернуться большим кровопролитием. Если НАТО пойдет на такой шаг – это будет огромной ошибкой со стороны западной коалиции.

"Литва и Польша должны задуматься, потому что они первые, кто серьезно попадет в эту мясорубку", – передает слова сенатора интернет-издание URA.RU.

Джабаров уверен, что Североатлантическая коалиция хочет проверить нас на прочность и готовность сдавать свои территории, однако Москва будет твердо стоять на своем.

Напомним, о готовности Европейского союза и НАТО "забрать" Калининград объявил экс-глава МВД Латвии Марис Гулбис.