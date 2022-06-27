ЕС и НАТО готовятся забрать Калининград у России

ЕС и НАТО готовятся забрать Калининград у России
Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/www.globallookpress.com
Об этом заявили в Риге, назвав решение по транзиту - сигналом Москве

Бывший министр иностранных дел Латвии Марис Гулбис полагает, что ограничение транзита товаров через Литву в Калининград стало сигналом для России со стороны ЕС и НАТО. Его слова передает РИА "Новости". 

По его мнению, европейцы вместе с альянсом ясно дали понять, что готовы забрать Калининград себе, а блокировка транзита стала лишь первым шагом в этом направлении. Он полагает, что ЕС и Латвия прекрасно понимают, на что идут. 

"Я думаю, русским послан четкий сигнал – если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг", – заявил он в эфире TV24. 

При этом экс-министр считает, что Запад придерживается в отношении России "слишком мягкой" политики. Рональд Рейган или Уинстон Черчиль на их месте себя бы так не вели.

Гулбис заявил, что Джо Байден еще в самом начале спецоперации должен был заявить, что если Москва продолжит вести боевые действия, то они отнимут Калининград. 

Ранее российские хакеры ответили на блокаду транзита товаров в регион, совершив одну из крупнейших атак на литовские сайты, в том числе и принадлежащие госструктурам. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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