Хакеры начали собственную спецоперацию

После блокады транзитных грузов в Калининград Литва подверглась крупной кибератаке со стороны пророссийской хакерской группировки Killnet. Об этом сообщили они в своем Telegram.

На своей странице утром хакеры написали, что начинают операцию против НАТО, поскольку до сих пор транзит в Калининград не был открыт. Первой атаке подвергся сайт литовских бухгалтерских программ, затем Государственной налоговой инспекции при Минфине республики, а после сайты нефтегазовых портов и уличные камеры.

Как сообщает Mash, зайти на ресурсы получалось, однако воспользоваться их услугами – нет.

Позже перестали работать сайты литовских аэропортов, полиции, а также популярного в стране мобильного оператора и страницы правительственных ведомств – Сейма, правительства, Минфина, Таможенного департамента, Европейской комиссии и других. Всего пострадало более тысячи ресурсов в Литве.

"В данный момент мы нарушили работу всей онлайн бухгалтерии Литвы. Мы конечно удивлены что Литва использует "онлайн систему" для учета", – заявили хакеры.

Местные СМИ заявили, что это самая масштабная хакерская атака за всю историю страны. При этов в Killnet пока не прекратили операцию "по открытию транзита" в Калининград.