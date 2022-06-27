Россия нанесла по Литве внезапный удар из-за Калининграда

Россия нанесла по Литве внезапный удар из-за Калининграда
Фото: Sarunas Gedvilas/unsplash.com
Хакеры начали собственную спецоперацию

После блокады транзитных грузов в Калининград Литва подверглась крупной кибератаке со стороны пророссийской хакерской группировки Killnet. Об этом сообщили они в своем Telegram. 

На своей странице утром хакеры написали, что начинают операцию против НАТО, поскольку до сих пор транзит в Калининград не был открыт. Первой атаке подвергся сайт литовских бухгалтерских программ, затем Государственной налоговой инспекции при Минфине республики, а после сайты нефтегазовых портов и уличные камеры.

Как сообщает Mash, зайти на ресурсы получалось, однако воспользоваться их услугами – нет. 

Позже перестали работать сайты литовских аэропортов, полиции, а также популярного в стране мобильного оператора и страницы правительственных ведомств – Сейма, правительства, Минфина, Таможенного департамента, Европейской комиссии и других. Всего пострадало более тысячи ресурсов в Литве. 

"В данный момент мы нарушили работу всей онлайн бухгалтерии Литвы. Мы конечно удивлены что Литва использует "онлайн систему" для учета", – заявили хакеры.

Местные СМИ заявили, что это самая масштабная хакерская атака за всю историю страны. При этов в Killnet пока не прекратили операцию "по открытию транзита" в Калининград. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

"Разочарование и боль": США и ЕС обескуражены последствиями удара по России

На полученный эффект никто не рассчитывал

Мадрид раскрыл планы НАТО на присоединение Украины

Киевскому режиму стоит напрячься

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей