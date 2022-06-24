Евросоюз передумал блокировать Калининград после угроз из Москвы

Евросоюз передумал блокировать Калининград после угроз из Москвы
Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы решили учесть свои обязательства перед Россией

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время обращения к гражданам в своем Telegram сообщил, что европейские представители планируют отказаться от решения блокировать транзитные транспортные потоки в регион. Насколько это намерение найдет отражение в документальном формате – еще предстоит узнать, указал он.

Глава сообщил, что область готова практически к любому варианту развития событий, поскольку ей оказывается серьезная федеральная поддержка. Пока необходимые товары будут доставлять по морю – на линию Усть-Луга Балтийск выходит уже пятый паром. 

Также Алиханов сообщил, что Москва поддержит Калининград в ее намерении доказать неправомерность решения ЕС, в том числе и по судебной линии. Однако он надеется, что вопрос получится урегулировать дипломатическим путем через МИД. 

Губернатор напомнил, что ранее в регион приезжал глава Совбеза Николай Патрушев, с которым он обсудил вопросы транспортной безопасности. 

Ранее в Москве заявляли, что решение Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область является фактически объявлением войны России. В МИД указывали, что после этого Москве в решении вопроса будет "не до разговоров". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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