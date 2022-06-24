"С ума сходят": жители Калининграда в шоке от решения Литвы

"С ума сходят": жители Калининграда в шоке от решения Литвы
Фото: pixabay.com
Некоторые в панике скупили стройматериалы

После транзитной блокады Литвы журналисты Daily Storm решили поинтересоваться у простого народа, как они отнеслись к подобной мере – мнение спросили как у литовцев, так и у жителей Калининграда. 

Первые особого беспокойства не выразили. Напротив, решение посчитали оправданным в свете предложения отозвать признание независимости Литвы в России. Поставки газа в страну уже обрезали, поэтому литовцам "терять нечего". 

Сейчас, по их словам, отношения между государствами практически на нуле, и шансов исправить что-то практически нет. Один из собеседников при этом считает, что решение Вильнюса было "негуманным". К русским в стране особого негатива нет, а напротив, достаточно хорошее отношение, хотя провокаторы есть с обеих сторон. 

В целом литовцы отметили, что в стране русское население не притесняют и относятся к нему достаточно хорошо. Литовское правительство заявило, что не потерпит никаких выпадов в адрес россиян. А санкции против России на них особо не повлияют – тяжело может быть людям на анклаве.

Жители Калининградского региона были не настолько спокойны в своих оценках происходящего. Одна из собеседниц заявила, что в обществе начала чувствоваться тревога.

"Люди старшего поколения чуть ли не с ума сходят. Когда вышла новость, что с сегодняшнего дня транзиты отменят, все люди запереживали", – заявила она. 

Некоторые продукты серьезно выросли в цене – в особенности те, которые доставляли через Литву. В области есть нехватка стройматериалов, поскольку на панике народ раскупил буквально все, и полки стоят пустые. 

Кто-то, возвращаясь из центральной России обратно в Калининград, везет с собой продуктовые запасы, переживая, что есть будет нечего. Как рассказали местные, одна женщина, когда ехала из Воронежа, взяла с собой пять кг индейки, поскольку там тушка стоила 140 рублей за кг. 

Источник: Daily Storm ✓ Надежный источник
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