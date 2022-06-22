"Игры с огнем": Литва готовит новый удар по Калининграду

"Игры с огнем": Литва готовит новый удар по Калининграду
Кадр: www.youtube.com
Накал ситуации на международной арене резко подскочил

Жесткие антироссийские шаги со стороны литовского государства могут получить свое продолжение. Такого мнения придерживаются аналитики из Хорватии. Некоторые европейские эксперты считают, что уже в ближайшее время Литва может пойти еще дальше и перекрыть газовое снабжение Калининграда.

По крайней мере, такой тревожной информацией с хорватским журналистом Антуаном Роша поделились осведомленные источники, передает издание "Свободная пресса". По имеющейся информации, Литва настроена решительно и планирует новый мощный удар по Российской Федерации. Разумеется, перекрытие газа резко ухудшит сложившуюся ситуацию.

Эксперт обратил внимание, что газопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград", в частности, располагается на территории литовского государства, поэтому у Вильнюса есть возможность перекрыть поставки, отмечает телеканал "360". По заверению информированных источников, уже в самое ближайшее время поставки голубого топлива в Калининград будут остановлены.

Хорватский журналист отметил, что действия Литвы можно расценить как "игры с огнем". Очевидно, что соответствующий ответ России не заставит себя ждать.

Напомним, новый виток эскалации произошел после того, как Литовские железные дороги объявили, что с 18 июня запретят транзит ряда санкционных товаров на территорию Калининграда.

Источник: Advance ✓ Надежный источник
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