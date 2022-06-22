Накал ситуации на международной арене резко подскочил

Жесткие антироссийские шаги со стороны литовского государства могут получить свое продолжение. Такого мнения придерживаются аналитики из Хорватии. Некоторые европейские эксперты считают, что уже в ближайшее время Литва может пойти еще дальше и перекрыть газовое снабжение Калининграда.



По крайней мере, такой тревожной информацией с хорватским журналистом Антуаном Роша поделились осведомленные источники, передает издание "Свободная пресса". По имеющейся информации, Литва настроена решительно и планирует новый мощный удар по Российской Федерации. Разумеется, перекрытие газа резко ухудшит сложившуюся ситуацию.

Эксперт обратил внимание, что газопровод "Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград", в частности, располагается на территории литовского государства, поэтому у Вильнюса есть возможность перекрыть поставки, отмечает телеканал "360". По заверению информированных источников, уже в самое ближайшее время поставки голубого топлива в Калининград будут остановлены.

Хорватский журналист отметил, что действия Литвы можно расценить как "игры с огнем". Очевидно, что соответствующий ответ России не заставит себя ждать.

Напомним, новый виток эскалации произошел после того, как Литовские железные дороги объявили, что с 18 июня запретят транзит ряда санкционных товаров на территорию Калининграда.