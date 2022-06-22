Ради "победы" над Путиным: Германия готова бросить в бой "климатического убийцу"

Ради "победы" над Путиным: Германия готова бросить в бой "климатического убийцу"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антироссийская истерия продолжает свирепствовать на европейских просторах

Обстановка в мировом пространстве оставляет желать лучшего. Многие западные страны охватили русофобские настроения. Наше государство готовы обвинить во всех грехах. Вокруг России усиленно лепят образ империи зла. Дошло до того, что Германия готова выпустить "климатического убийцу" ради того, чтобы насолить РФ. По крайней мере, к такому выводу пришел известный немецкий журналист Рафаэль Шмеллер.

Эксперт внимательно наблюдает за происходящим в Германии. Так, недавно глава немецкого Минэкономики Роберт Хабек заявил, что Берлин подумывает возродить угольную энергетику на фоне резкого снижения объемов голубого топлива, которое поставляется с территории нашей страны. Кроме того, немецкие власти собираются пересмотреть табу на использование технологии сланцевой добычи газа.

Шмеллер утверждает, что такие решения являются "роковой новостью" для окружающей среды. Происходящее журналист пафосно назвал созданием "климатического убийцы".

Автор нашумевшего материала обратил внимание, что климатические изменения оказывают разрушающее воздействие на планету и могут привести к непоправимым последствиям.

Шмеллер осудил немецкие власти, которые ради "победы" над президентом России Владимиром Путиным готовы пойти на все и даже устроить настоящий "климатический коллапс". Мол, если возродить угольную энергетику, Европа избавится от зависимости от российских энергетических ресурсов, что, по мнению журналиста, якобы нанесет "сокрушительный" удар по нашей экономике.

Источник: Junge Welt ✓ Надежный источник
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