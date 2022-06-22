Нефтяные санкции США потерпели крах - СМИ

Нефтяные санкции США потерпели крах - СМИ
Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Вашингтону придется придумать что-то новое

За июнь европейские НПЗ нарастили объемы нефти, закупаемой у Российской Федерации. Основным рынком сбыта, однако, для РФ остается азиатский рынок. В таких условиях, пишет обозреватель "Прайма", весьма туманны перспективы шестого пакета санкций, принятые весной 2022 года.

Так, за минувшую неделю поставки топлива в ЕС из России достигли 1,84 млн баррелей в сутки. Лукойловский трейдер Litasco нарастил объемы в Италию, Румынию и Болгарию. Там вырос выпуск моторного топлива, которое теперь в ЕС достигает ценового максимума.

Даже западный Bloomberg признает, что импорт российских энергоносителей в Европу замедлил свое сокращение. Хотя в мае Евросоюз принял решение о шестом санкционном пакете. Главный нюанс: члены ЕС должны до конца 2022 года отказаться от российской нефти, которая поставляется морским путем. Исключение составили лишь для трубопроводов.

Москва же заявляет, что перестраховывать танкеры с нефтью из России будут структуры Центробанка. Экспортеры, тем не менее, смогли вывезти объемы и доставить их потребителям. 

А глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что Штаты не смогли добиться прекращения поставок нефти из РФ на глобальный рынок. Поэтому Вашингтон теперь пытается установить ценовые ограничения на сырье из России.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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