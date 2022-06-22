Вашингтону придется придумать что-то новое

За июнь европейские НПЗ нарастили объемы нефти, закупаемой у Российской Федерации. Основным рынком сбыта, однако, для РФ остается азиатский рынок. В таких условиях, пишет обозреватель "Прайма", весьма туманны перспективы шестого пакета санкций, принятые весной 2022 года.

Так, за минувшую неделю поставки топлива в ЕС из России достигли 1,84 млн баррелей в сутки. Лукойловский трейдер Litasco нарастил объемы в Италию, Румынию и Болгарию. Там вырос выпуск моторного топлива, которое теперь в ЕС достигает ценового максимума.

Даже западный Bloomberg признает, что импорт российских энергоносителей в Европу замедлил свое сокращение. Хотя в мае Евросоюз принял решение о шестом санкционном пакете. Главный нюанс: члены ЕС должны до конца 2022 года отказаться от российской нефти, которая поставляется морским путем. Исключение составили лишь для трубопроводов.

Москва же заявляет, что перестраховывать танкеры с нефтью из России будут структуры Центробанка. Экспортеры, тем не менее, смогли вывезти объемы и доставить их потребителям.

А глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что Штаты не смогли добиться прекращения поставок нефти из РФ на глобальный рынок. Поэтому Вашингтон теперь пытается установить ценовые ограничения на сырье из России.