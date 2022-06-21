Запад усердно работает над новым механизмом

Глава министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что разрабатываемый Вашингтоном механизм по введению ценовых ограничений, главным образом, создается для расширения поставок нефти из Российской Федерации, несмотря на экономические рестрикции.

Так, глава финансового ведомства указала, что при инициативе американской стороны коллективный Запад приступил к проработке механизма после рекордной инфляции, которая во многом была спровоцирована полным (либо частичным) отказом от импорта российских энергоносителей после начала специальной военной операции на Украине.

Однако Йеллен уточнила, выступая на брифинге в ходе визита в Канаду, что такие меры позволят снизить стоимость российской нефти и даже "ограничить доходы Путина".

Механизм, таким образом, усилит ограничения, которые предлагает Запад со Штатами, Британией и Европой. За счет установления ценового лимита компании смогут продолжить страхование поставок нефти из РФ. Однако, указала Йеллен, такие меры можно трактовать как исключение из запрета на российские энергоносители.

Пока что непонятно, как именно удастся согласовать и разработать новый механизм.

Ранее мы рассказывали, что Шри-Ланка запустила с Россией переговорный процесс по покупке нефти в кредит.