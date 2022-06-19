Переговорный процесс уже запущен

Правительство Шри-Ланки приступило к переговорам с компаниями из Российской Федерации по поводу возможного приобретения энергоносителей в кредит. Соответствующее заявление сделал глава министерства энергетики Канчана Виджесекера.

Как указал чиновник, республика уже запустила переговорный процесс, который, однако, завершится не в самые короткие сроки. Ранее Коломбо заявлял, что отказ от энергоносителей из Российской Федерации – речь, в частности, идет о нефти – не представляется возможным в настоящее время ввиду экономического кризиса.

Представитель островного государства указал, что российская сторона попросила направить копию по внешнеполитической линии и пообещала пристально следить за процессом для успешности сделки.

Напомним, Шри-Ланка отказалась поддерживать антироссийские рестрикции, запущенные Западом – Коломбо заявлял, что весьма нуждается в российской нефти и не собирается участвовать в кампании коллективного Запада. Страна, к тому же, переживает сильнейший за последние 70 лет дефолт.

Шри-Ланка – не единственная страна, которая сильно пострадала из-за сильнейшего экономического кризиса. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил ранее, что после ситуации на Украине миру нужно "готовиться к аду".