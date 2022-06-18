В ООН призвали готовиться к "аду на Земле" из-за ситуации на Украине

В ООН призвали готовиться к "аду на Земле" из-за ситуации на Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Последние события - лишь предзнаменование грядущего

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во время визита в Эфиопию заявил, что мир столкнулся с пугающей перспективой будущего из-за конфликта между Россией и Украиной. Его слова передает The Guardian.

Он отметил, что часть проблем появилась еще после начала пандемии, когда начал проявлять себя продовольственный кризис и росла цена на топливо. Тогда все думали, что хуже быть не может, однако после началось противостояние между двумя ключевыми странами, обеспечивающими мир зерном. 

ВПП получает со стороны Украины 40% пшеницы для своих программ чрезвычайной продовольственной помощи. Там же производится 42% мирового объема подсолнечного масла и 16% кукурузы. Больше всего от российско-украинского зернового импорта зависит Египет, который получает из двух стран 80% всей продукции. 

Бизли указал, что число людей, испытывающих "шоковый голод", увеличилось с 80 миллионов до 325 миллионов за последние пять лет. По его словам, это население, "движущееся к голодной смерти". 

"Это очень, очень пугающее время. Нам грозит ад на земле, если мы не ответим немедленно", – сказал чиновник.

Представитель ООН отметил, что из-за продовольственных проблем начались протесты во многих уголках мира – Шри-Ланке, Тунисе, Пакистане, Перу, Мали, Чаде, Фасо. И это только предзнаменование грядущих событий. 

Бизли полагает, что единственным оставшимся выходом из ситуации является разблокировка зерна в одесском порту. Он попросил российские власти оказать содействие в борьбе с мировым голодом, а также обратился к богатейшим людям мира, чтобы они направили больше денег для решения ситуации в страдающих странах. 

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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