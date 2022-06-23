С обнаглевшим европейским государством не стоит церемониться

Решение Литвы ввести ограничения на поставки в Калининградскую область ряда товаров с остальной части России привело к очередному витку эскалации на международной арене. Фактическая блокада Калининграда, мягко говоря, вызывает серьезную озабоченность у Москвы. Каким образом Вильнюс можно поставить на место, рассказал опытный военный эксперт Юрий Кнутов.



Специалист считает, что время дипломатических воздействий и попыток договориться без применения решительных шагов прошло. Сегодня необходимо дать крайне недружественному европейскому государству решительный отпор. Действовать стоит сообразно его поведению, так сказать, око за око. То есть также организовать блокаду, пишет интернет-издание "Свободная пресса".

Кнутов считает рабочим вариантом достижение соглашения с Белоруссией, чтобы устроить литовскому государству такую же экономическую блокаду, передает слова эксперта телеканал RT. Аналитик подчеркнул, что действиями Вильнюса руководят в Америке, однако жесткий ответ России может вынудить Литву пойти на попятную.

К слову, по мнению бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, свистопляска вокруг Калининграда является лишь маневром, отвлекающим от реализации коварного плана Польши и Украины.