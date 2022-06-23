Пушков вывел на чистую воду схитрившую в вопросе связей с Россией Польшу

Пушков вывел на чистую воду схитрившую в вопросе связей с Россией Польшу
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Громкие заявления Варшавы не соответствуют действительности

Сегодня многие западные страны предпочитают придерживаться ярой антироссийской позиции. Одну из первых скрипок в этом вопросе играет польское государство. При этом Варшава громогласно утверждает, что способна обойтись без российских энергоресурсов. Не соответствующее действительности заявление поднял на смех член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатора весьма позабавило недавнее высказывание польских властей о том, что это европейская страна может выжить без российского газа, отмечает телеканал "360". С таким хвастливым обращением к мировому пространству выступил представитель польского правительства Петр Наимский.

Пушков посоветовал более внимательно подходить к формулировкам и напомнил, что на самом деле Варшава продолжает закупать наше голубое топливо, используя реверс. Фактически польские квартиры все также обогреваются благодаря российскому газу.

"В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать", – приводит ироничное замечание сенатора издание РИА ФАН.

Стоит отметить, что Польша ведет весьма агрессивную политику на международной арене. Недавно бывший депутат Верховной рады обозначил сроки ввода польских войск на территорию Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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