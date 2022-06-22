Экс-депутат Рады раскрыл сроки ввода польских войск на Украину

Экс-депутат Рады раскрыл сроки ввода польских войск на Украину
Фото: www.unsplash.com
Кризис вокруг Незалежной переходит на новый уровень

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что ему удалось получить информацию о готовящемся введении польских войск на территорию украинского государства. По словам политика, данное мероприятие намечено уже на конец текущего месяца, июля.

Бывший депутат Рады утверждает, что в генштабе Вооруженных сил Украины уже закончили этап планирования, который проходил рука об руку с командованием Польши. Все насущные вопросы были решены, теперь назначена дата ввода польских войск на украинскую территорию.

Как сообщили Киве информированный источник, конец июля выбран не случайно. В украинском генштабе считают, что именно к этому моменту группировка незалежных боевиков на территории Донбасса будет полностью ликвидирована. После этого поляки придут "защищать братьев-украинцев".

При этом отдельно отмечается, что свистопляска вокруг запрета на транзит ряда товаров из России в Калининградскую область является простым отвлекающий маневром.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что ответные меры по вопросу Калининграда будут определены в ближайшее время.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
новости партнеров

Равнозначно объявлению войны: эксперт указал на "красную линию" для Литвы

Вильнюсу остался один шаг до развязывания серьезного конфликта

Шольц опозорился с отправкой войск в Прибалтику

Громкие заявления оказались очередным пшиком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей