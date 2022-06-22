Кризис вокруг Незалежной переходит на новый уровень

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива утверждает, что ему удалось получить информацию о готовящемся введении польских войск на территорию украинского государства. По словам политика, данное мероприятие намечено уже на конец текущего месяца, июля.



Бывший депутат Рады утверждает, что в генштабе Вооруженных сил Украины уже закончили этап планирования, который проходил рука об руку с командованием Польши. Все насущные вопросы были решены, теперь назначена дата ввода польских войск на украинскую территорию.

Как сообщили Киве информированный источник, конец июля выбран не случайно. В украинском генштабе считают, что именно к этому моменту группировка незалежных боевиков на территории Донбасса будет полностью ликвидирована. После этого поляки придут "защищать братьев-украинцев".

При этом отдельно отмечается, что свистопляска вокруг запрета на транзит ряда товаров из России в Калининградскую область является простым отвлекающий маневром.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что ответные меры по вопросу Калининграда будут определены в ближайшее время.