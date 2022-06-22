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Недавнее решение литовских властей ограничить транзит в Калининградскую область ряда товаров с территории Российской Федерации привело к серьезному обострению ситуации на международной арене. Сегодня, 22 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в администрации президента нашей страны активно готовятся меры, которые будут предприняты в отношении Вильнюса.
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва считает поведение литовских властей неприемлемым. В целом принятие антироссийских санкций со стороны Европейского союза является незаконным и осуждается Москвой.
В то же время Песков сообщил, что сейчас не время озвучивать контрмеры, которые будут предприняты в отношении Вильнюса. Профильные эксперты прорабатывают различные варианты и обязательно подготовят подобающий ситуации ответ.
"Меры готовятся. После того, как мы внимательно все взвесим, уже будем о чем-то говорить", – подчеркнул Дмитрий Песков.
К слову, недавно опытный военный эксперт указал на "красную линию" для Литвы.
Вильнюсу остался один шаг до развязывания серьезного конфликта