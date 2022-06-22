Вильнюсу остался один шаг до развязывания серьезного конфликта

После того, как литовские власти объявили о запрете на транзит в Калининград ряда санкционных товаров, ситуация на международной арене резко обострилась. По мнению известного военного эксперта Алексея Леонкова, всего еще один антироссийский выпад со стороны Вильнюса может привести к войне.



Специалист отметил, что если Литва решится перекрыть для Российской Федерации морской транзит в Калининград, то пути назад фактически не будет. Такой шаг равнозначен объявлению войны, подчеркнул Леонков.

При этом военный эксперт считает, что Вильнюс все же не станет принимать такое провокационное решение, так как понимает, чем это может обернуться, отмечает телеканал "360".

"Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают", – передает слова Леонкова интернет-издание "Общественная служба новостей".

В то же время у Москвы есть много способов, которые можно использовать для воздействия на Вильнюс. Эксперт считает, что ответный удар по Литве должен быть единовременным, тогда его результат будет максимально эффективным.

К слову, недавно стало известно, что Литва готовит новую атаку на Калининград.