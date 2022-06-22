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Беженец из Украины, раздевшийся догола, совершил нападение на двух сотрудников правопорядка в Австрии после ссоры с соседями. Инцидент произошел в Вене.
Согласно приведенным данным, в дежурную часть полиции поступило обращение от одного из очевидцев, который заявил, что на одной из улиц произошел конфликт. Позднее полиция выехала на место происшествия, увидев гражданина Украины 26-летнего возраста, который проявлял крайнюю агрессию.
Мужчина разделся до трусов и демонстративно сломал пылесос, который лежал рядом. Беженца пытались успокоить, однако тот нанес несколько ударов сотрудникам полиции.
Смутьяна удалось задержать. В сообщении полиции говорится, что после драки сотрудники так и не смогли продолжить дежурство.
А не так давно мы рассказывали, как один из украинских беженцев обжег лицо русской начальнице, которая устроила его к себе на работу.
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