Победа позволит приступить к освобождению пригорода Донецка

Взятие Лисичанска позволит спасти весь Донецк от артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Украины, объяснил военный аналитик Института стран СНГ Владимир Евсеев.

22 июня глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в скором времени остатки украинской группировки в Лисичанске будут взяты в кольцо, ожидается зачистка территории.

Евсеев уточнил, что контроль Лисичанска открывает дорогу к Авдеевке, где сосредоточены мощные укрепления ВСУ. Авдеевка условно является пригородом Донецка, с этого города крайне выгодно вести боевые действия – особенно если речь идет об обстреле столицы Донецкой Народной республики.

Продвижение в Лисичанске, однако, не влияет прямым образом на текущую ситуацию в пригороде столицы ДНР, создавая при этом выгодную ситуацию для формирования общего котла.

Лисичанск, на взгляд эксперта – один из шагов при взятии штурмом пригорода Донецка. Даже в ДНР на официальном уровне заявляют, что до полного окружения Авдеева остается без внимания – посылать личный состав на гибель никто не собирается.

Во многом ускорить ситуацию в Лисичанске позволила погода. Северский Донец обмелел после заверщения паводка – теперь наступающим на ВСУ войскам легче преодолевать реку.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев назвал ключевое преимущество, которое имеется у российской армии в специальной военной операции.