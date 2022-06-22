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Российские власти склоняются к мнению, что комбинат "Азовсталь" в Мариуполе будет продолжать свою работу. Соответствующее заявление сделал сегодня, 22 июня, замглавы правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
По словам государственного служащего, дальнейшая судьба предприятия в Мариуполе имеет огромное значение. Власти в настоящий момент склоняются к необходимости продолжения работы в "Азовстали". Речь идет о предприятии, которое позволит сохранить места для двенадцати тысяч человек.
В РФ уже рассмотрели сценарий развития Мариуполя, сильно пострадавшего за время конфликта на Украине. В частности, Хуснуллин указал, что в десятилетней перспективе – до 2035 года – в городе будут проживать порядка 500 тысяч человек.
Параметры плана, составленного для развития города, будут утверждены в течение месяца. Уже идет городская застройка, указал зампред главы кабмина.
В июне сообщалось, что главный упор при восстановлении Донбасса нацелен на социнфраструктурные объекты, капремонт и подготовку к ближайшему зимнему периоду.
В ходе рабочей поездки на юго-восток Украины Хуснуллин ранее описал дальнейшую судьбу Запорожской атомной электростанции.
Накал ситуации на международной арене резко подскочил