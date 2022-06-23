Внезапно: в Японии осознали причину начала спецоперации на Украине

Внезапно: в Японии осознали причину начала спецоперации на Украине
Фото: www.unsplash.com
Некоторые политики более трезво смотрят на ситуацию

Согласно устоявшейся в мировом пространстве традиции, Токио достаточно часто выступает против Москвы и активно поддерживает наших политических противников. Также случилось и с ситуацией вокруг Украины – Япония одобрила и резво подключилась к антироссийским санкциям. Однако голос разума звучит в каждой стране. Так, депутат верхней палаты парламента Страны восходящего солнца Мунэо Судзуки объяснил, что Россию вынудили пойти на СВО.

Государственный деятель решил философски подойти к вопросу и напомнил, что в любом конфликте вина всегда лежит на обеих сторонах, передает интернет-издание "Общественная служба новостей". Японец осудил ярую антироссийскую пропаганду и призвал трезво смотреть на ситуацию.

"Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию", – объяснил действия нашего главнокомандующего Владимира Путина представитель Японии.

Судзуки подчеркнул, что у нашей страны были причины вмешаться в ситуацию. В первую очередь, речь идет об отказе украинских властей выполнять соглашения, достигнутые в рамках Минских договоренностей, отмечает издание URA.RU.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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