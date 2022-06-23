На защиту киевского режима встают все более интересные персоны

Накануне в Амстердаме состоялся крупный концерт, посвященный поддержке пронацистского киевского режима. В частности, в мероприятии поучаствовали звезды "Евровидения". Большое участие к судьбе Незалежной проявил знаменитый австрийский певец Том Ньюверз. Широкому зрителю артист известен под псевдонимом Кончита Вурст – европеец выступает в образе бородатой женщины.



Знаменитый артист заявил, что посвящает все свое выступление украинскому народу, а также отдельно обратился к незалежным боевикам. Шоумен подчеркнул, что если украинцы готовы разделить все ценности Европейского союза, то их обязательно примут в дружное "просвещенное" семейство.

Кончита Вурст также объявила, что от всей души обнимает Украину и ждет того момента, когда Незалежная станет частью Европейского союза.

К слову, недавно антироссийскую провокацию в Амстердаме устроил именитый украинский артист Андрей Данилко. Известный зрителю под псевдонимом Верка Сердючка певец исполнил оскорбительную для Российской Федерации песню и подчеркнул, что резко негативно относится к нашей стране.