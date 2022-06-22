Певец почувствовал себя политиком

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе пышнотелой дамы Верки Сердючки, раньше пользовался огромной популярностью в нашей стране. Однако после старта спецоперации артист занял резко русофобскую позицию, из-за чего растерял большинство своих поклонников. При этом Данилко продолжает привлекать к себе внимание антироссийскими выходками. Очередную провокацию артист устроил в Европе.



Скандальный инцидент произошел во время концерта певца в Амстердаме. Артист решил обновить текст своей старой песни Lasha Tumbai, которая ранее привела к скандалу на Евровидении. В этот раз Сердючка не стала кокетничать и спела, как было задумано изначально: "Раша, гудбай!" Такая формулировка подразумевает грубое обращение к нашей стране с требованием проститься.

Кроме того, Данилко обратился к своим поклонникам со сцены и объявил, что теперь будет петь только с оскорбительной формулировкой по отношению к Москве.

"Теперь только "раша, гудбай" и это еще мягко говоря", – объявил артист.

Стоит отметить, что русофобски настроеннаяпублика на ура восприняла заявление артиста и поддержала его бурными овациями.

Однако, как бы там ни было, наши бойцы продолжают успешно выполнять задачи спецоперации по защите республик Донбасса. Только за минувшие сутки российским войскам удалось уничтожить до 500 украинских военных на заводе в Николаеве, сообщает "Пятый канал".