Друг детства не оправдал ожиданий

Украинский лидер Владимир Зеленский склоняется к увольнению руководителя службы безопасности страны – по мнению главы государства, у высопоставленного чиновника отсутствует профессиональная компетенция в антикризисном управлении.

Как пишет Politico, ссылаясь на нескольких представителей офиса президента и одного из западных дипломатов, консультировавшего украинских коллег по поводу реформирования в СБУ, работой действующего главы службы безопасности Киев "крайне недоволен", уточняет телеканал "360".

В настоящее время главой СБУ является Иван Баканов. На Банковой уточняют, что власти не могут быть довольны его навыками – вероятнее всего, таковых у Баканова нет. Хотя привел его именно Зеленский, который дружил с ним в детстве.

Тревогу у Киева вызывает не только работа Баканова в ходе специальной операции России, но и принимаемые СБУ решения – в первые дни украинская сторона устратила контроль над Херсоном.

Ранее украинские медиа сообщали, что глава управления внутренней безопасности СБУ попытался сбежать из Украины за сутки до начала специальной операции, пытавшись выехать по поддельной справке.