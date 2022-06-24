Итоговое решение за проигравшими

Генеральный штаб вооруженных сил Украины отдал приказ войскам покинуть Северодонецк. По словам военного аналитика Виктора Литовкина, город уже находится в окружении российской группировки, из-за чего бегство ВСУ не представляется возможным.

Иными словами, Киев отдал слишком запоздалую команду. Теперь ради сохранения жизней у личного состава окруженной группировки ВСУ единственный выход: капитулировать. Огонь перекрыл путь на Ясиноватую. А отход означает, что командование сознательно бросило бы личный состав под огневой налет – ради картинок про жертвы, которыми Киев усердно поит свою аудиторию.

Таким образом, считает Литовкин, генштаб Украины отправляет бойцов "или на смерть, или в плен".

А обозреватель Алексей Рамм указал, что город охватили со всех сторон, кроме западного. С теоретической точки зрения, оставшийся выход на Лисичанск свободен. Но коридор этот не имеет совершенно никакого смысла для эвакуации украинской армии: все мосты уже разрушены. Отходить ВСУ могут небольшими подразделениями – на лодках.