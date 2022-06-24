Северодонецкий котел замкнулся: что грозит окруженным в городе солдатам ВСУ

Северодонецкий котел замкнулся: что грозит окруженным в городе солдатам ВСУ
The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
Итоговое решение за проигравшими

Генеральный штаб вооруженных сил Украины отдал приказ войскам покинуть Северодонецк. По словам военного аналитика Виктора Литовкина, город уже находится в окружении российской группировки, из-за чего бегство ВСУ не представляется возможным.

Иными словами, Киев отдал слишком запоздалую команду. Теперь ради сохранения жизней у личного состава окруженной группировки ВСУ единственный выход: капитулировать. Огонь перекрыл путь на Ясиноватую. А отход означает, что командование сознательно бросило бы личный состав под огневой налет – ради картинок про жертвы, которыми Киев усердно поит свою аудиторию.

Таким образом, считает Литовкин, генштаб Украины отправляет бойцов "или на смерть, или в плен".

А обозреватель Алексей Рамм указал, что город охватили со всех сторон, кроме западного. С теоретической точки зрения, оставшийся выход на Лисичанск свободен. Но коридор этот не имеет совершенно никакого смысла для эвакуации украинской армии: все мосты уже разрушены. Отходить ВСУ могут небольшими подразделениями – на лодках.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
новости партнеров

Четверо погибли: что известно о разрушенном Ил-76 под Рязанью

Министерство обороны указало причину авиакатастрофы

Танкеры с российской нефтью стали таинственно пропадать посреди океана

Происходящему нашли вероятное объяснение журналисты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей