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После старта специальной военной операции по защите мирного населения двух республик Донбасса многие украинские граждане решили покинуть родное государство и попытать счастье в Европе. Однако сами европейцы не очень рады тому, как все сложилось – во многих странах начали жаловаться на неприемлемое поведение незалежных.
Очередное недовольство распространилось в бельгийском информационном пространстве. Жители этой европейской страны очень возмущены, что все чаще сталкиваются с уважительным отношением со стороны украинцев, которые, кроме того, очень часто злоупотребляют спиртным.
Больше всего страдают люди, по доброте душевной согласившиеся приютить беглецов. В нескольких районах резко возросло количество обращений от семей, которые просят найти их постояльцам новый дом.
Впрочем, некоторые журналисты считают, что такая ситуация в Бельгии сложилась из-за прихода периода отпусков – людям выгоднее избавиться от беженцев и разместить в своих квартирах туристов. Впрочем, изначально считалось, что незалежные проживут в гостях у бельгийцев непродолжительное время. Однако пока украинцы не собираются покидать европейские квартиры, а многие из них ведут себя возмутительно.
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