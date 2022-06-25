Простым людям надоели выходки украинского президента

Ангажированное информационное пространство Европы и США продолжает создавать образ мирового героя вокруг украинского лидера Владимира Зеленского, однако обычные жители западных стран весьма скептически относятся к этому государственному деятелю. Волну критики среди жителей Великобритании вызвало выступление высокопоставленного украинца на Гластоберийском музыкальном фестивале, который проходит в Англии.



Прежде чем пустить на сцену одну из музыкальных групп, британцам дали посмотреть видеообращение пана Зеленского, который выступил с заезженной пластинкой по поводу "несчастной" Украины и "агрессивной" России.

Люди, которые пришли на развлекательное мероприятие для того, чтобы послушать хорошую музыку, были возмущены такой неуместной политической вставкой. Британцев разозлило, что вездесущий Зеленский досаждает им даже на музыкальном мероприятии.

"Это не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком", "Не хочу подвергаться мега-пропаганде", "Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду", – пишут недовольные читатели британского издания The Daily Mail.

К слову, недавно были раскрыты тайные требования Европы к украинскому президенту.