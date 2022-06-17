Три лидера приехали в Киев с определенной целью

Накануне состоялось важное событие – три европейских лидера лично прибыли на территорию украинского государства для того, чтобы побеседовать с местным главнокомандующим. Немецким журналистам удалось выяснить, с какой секретной миссией на самом деле европейцы прибыли столицу Незалежной.



Украинского президента Владимира Зеленского почтили своим присутствием французский главнокомандующий Эммануэль Макрон, итальянский премьер-министр Марио Драги и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Немецкие аналитики проанализировали текущую ситуацию и пришли к выводу, что главным требованием Европы к президенту Незалежной стала необходимость в кратчайшие сроки сесть за стол переговоров с российским главнокомандующим Владимиром Путиным.

Именно этот шаг Зеленскому, скорее всего, негласно предложили взамен на поддержку стремления Киева стать частью Европейского союза. Накануне все три лидера выступили за предоставление украинскому государству статуса кандидата в еврообъединение, напоминает интернет-издание "Свободная пресса".

Европейские лидеры понимают, что развернувшийся на фоне ситуации на Украине экономический кризис является огромной проблемой для Европы, отмечает РИА ФАН. На сегодняшний день главная задача западноевропейских лидеров – прекратить санкционно-экономическое безумие.

К слову, накануне на Украине назвали два условия отказа от части территорий в пользу России.