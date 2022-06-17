Заодно и Польша получила оплеуху

Ситуация на международной арене накаляется день за днем. При этом даже западные эксперты постепенно начинают понимать, чем грозят миру политические игры некоторых стран на территории Украины. Так, в авторитетном американском издании The American Conservative появилась статья, посвященная возможному ядерному Армагеддону.



Там аналитики из Соединенных Штатов Америки подчеркивают, что усугубление украинского конфликта может привести к реальному концу света, который обязательно настанет, если будет развязана ядерная война. При этом защита интересов киевского режима однозначно не стоит таких жертв.

Как подчеркивают эксперты, вашингтонской администрации давно пора отказаться от помощи Украине и подумать о мировой безопасности, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Отдельное внимание авторы статьи уделили роли Польши. Аналитиков поражает, что Варшава абсолютно не беспокоится из-за возможного наступления Армагеддона и всячески раскачивает ситуацию. Польше и Украине пора прекратить барагозить. В статье подчеркнуто, что США должны прекратить поддержку Киева и обязать его закончить боевые действия на территории Незалежной, пока не поздно.

Впрочем, сам Запад продолжает агрессивную политику. Недавно в российском МИД назвали следующую цель США и ЕС после Украины.