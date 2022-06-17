Обещанные блага остались только на бумаге

Все мировое сообщество продолжает внимательно следить за происходящим на территории украинского государства. После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса многие незалежные граждане решили эмигрировать из родного государства и отправились в западные страны. Там им обещали райскую жизнь за счет местных налогоплательщиков. Однако реальность оказалась более суровой. Так, в Великобритании несколько сотен украинских беженцев фактически стали бомжами.



Такую информацию приводит авторитетное британское издание The Guardian. Оказалось, что некоторые беглецы из Незалежной зря поверили обещаниям Лондона. Сотни украинцев оформили визы, которые предусматривают предоставление им бесплатного жилья, однако по факту они так и не получили крышу над головой.

Таким образом, многие украинцы оказались бездомными и разными способами пытаются выжить на территории Соединенного Королевства. Такая незавидная участь постигла порядка 480 семей и 180 одиноких украинцев. С проблемой столкнулись беженцы, которые прибыли на территорию Великобритании по программе "Дом для Украины", а также на основании виз по семейной схеме.

Сообщается, что часто представители местных властей относятся к беженцам весьма пренебрежительно и считают их за людей второго сорта. В итоге несчастные беглецы остаются в безвыходной ситуации.

К слову, ранее стало известно, что Польша нанесла очередной удар по украинским беженцам.