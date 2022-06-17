Рекордсменами в неблаговидном занятии стали поляки

Сегодня, 17 июня, представители главного оборонного ведомства нашей страны опубликовали официальную статистику по иностранным наемникам, которые прибыли на территорию украинского государства, чтобы поработать во славу киевского режима.



Выяснилось, что наибольшее рвение в поддержке пронацистского режима, действующего в Незалежной, проявили граждане Польши. Так, число польских вояк, прибывших в Незалежную с начала СВО, составило 1 831 человека. При этом Варшава взяла пальму первенства и по количеству уничтоженных боевиков. 378 из прибывших поляков были ликвидированы, 272 собрали свои вещички и вернулись в родное государство.

Второе место в неблаговидном рейтинге (по Европе) досталось Румынии. Из этой страны на Украину прибыли 504 наемника, 102 человека навсегда остались в украинской земле, 98 вернулись домой. Третье место – у Великобритании, из Соединенного Королевства приехали 422 бойца, 101 был убит, 95 уехали.

Рекордсменом на американском континенте стала Канада, оттуда приехал 601 наемник, 162 были ликвидированы, 169 отправились восвояси. Следом идут Соединенные Штаты Америки, оттуда на землю Украины прилетели 530 боевиков, 214 ликвидировали, 227 уехали домой.

Всего после 24 февраля на территорию украинского государства приехали наемники из 64 стран. Общее их количество составляет 6 956 человек, на сегодняшний день ликвидированы 1 956 боевиков, 1 779 спешно покинули территорию Незалежной.

Тем временем, украинские силовики продолжают бесчинствовать в Донбассе. Как сообщает телеканал "360", очередной удар ВСУ "Точкой-У" по Красному Лучу нанес травмы 20 местным жителям.