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Соединенные Штаты полагают, что до сих пор в состоянии добиться изоляции России – так, чтобы вынудить Кремль пойти на жертвы среди населени и измотать его Украиной. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер.
По словам специалиста, американский истеблишмент намерен добиться самой горячей фазы конфликта на Украине. Чтобы РФ стала фигурантом дел о самых массовых преступлениях против человечества. Тогда Белый дом сможет закрыть ее "на замок".
Второе направление, в котором работают Штаты – сделать все возможное, чтобы Россия увязла на Украине, как в болоте. Тогда из нее можно выдавить согласие на возврат к 24 февраля.
Как указал Брутер, РФ могла бы завершить специальную операцию в короткие сроки, если бы не смотрела на жерты. Однако в таком случае результат точно не будет соответствовать поставленным целям. Хотя "медленный успех" российский стороны и так вызвает у Запада некий зуд.
А бывший глава украинского правительства времен Виктора Янукович Николай азаров уверен, что американкая сторона пытается до предела затянуть переговорный процесс между Россией и Украиной. Последняя, к тому же, воспринимается Вашингтоном чем-то вроде опытного полигона, пишет "Радио 1".
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