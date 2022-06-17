Незалежная превращена американцами в испытательный полигон, считает специалист

Соединенные Штаты полагают, что до сих пор в состоянии добиться изоляции России – так, чтобы вынудить Кремль пойти на жертвы среди населени и измотать его Украиной. Такого мнения придерживается политолог Владимир Брутер.

По словам специалиста, американский истеблишмент намерен добиться самой горячей фазы конфликта на Украине. Чтобы РФ стала фигурантом дел о самых массовых преступлениях против человечества. Тогда Белый дом сможет закрыть ее "на замок".

Второе направление, в котором работают Штаты – сделать все возможное, чтобы Россия увязла на Украине, как в болоте. Тогда из нее можно выдавить согласие на возврат к 24 февраля.

Как указал Брутер, РФ могла бы завершить специальную операцию в короткие сроки, если бы не смотрела на жерты. Однако в таком случае результат точно не будет соответствовать поставленным целям. Хотя "медленный успех" российский стороны и так вызвает у Запада некий зуд.

А бывший глава украинского правительства времен Виктора Янукович Николай азаров уверен, что американкая сторона пытается до предела затянуть переговорный процесс между Россией и Украиной. Последняя, к тому же, воспринимается Вашингтоном чем-то вроде опытного полигона, пишет "Радио 1".