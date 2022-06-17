Наворовали у народа и верещат: Кремль припечатал украинских олигархов

Наворовали у народа и верещат: Кремль припечатал украинских олигархов
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Москва не стала стесняться в выражениях

Постоянная мантра украинской элиты о так называемом "цивилизационного выборе" в действительности проистекает от банального стремления местных элит сохранить свой капитал, построенный на средствах беднеющего день ото дня населения. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин, выступая на полях ПМЭФ.

Российский лидер в ходе рассуждений указал, что олигархические круги Незалежной по старой доброй традиции приумножили собственное состояние за счет обеднения населения, а затем позаботились о том, чтобы спрятать средства в банках. Сейчас же они обеспокоены судьбой своего состояния.

Для этого украинские элиты, уверен Путин, продвигают через Банковую антироссийскую риторику с соответствующей политикой, и остаются совершенно безнаказанными.

"В этом весь смысл этого "цивилизационного выбора", – подытожил глава РФ.

Российский лидер также заявил, что Соединенные Штаты в свое время приступили к строительству "антироссийского плацдарма" на территоории Незалежной. Москве же и не приходила в голову мысль о том, чтобы принять аналогичные меры у американских границ – где-нибудь в районе условной Мексики.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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