Украинские власти озвучили примерные сроки

Глава переговорной группы от Украины Давид Арахамия в беседе с изданием "Голос Америки*" заявил, что возвращение к мирным переговорам между Киевом и Московой возможно только к концу августа. Его высказывание приводит telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

По его словам, переговоров с российской стороной о сдаче территорий быть не может. Сейчас украинские власти могут достичь каких-то минимальных "жизнеспособных договоренностей" только в том случае, если российские войска отойдут на позиции, очерченные до 24 февраля. В таком случае Киев может рассмотреть соглашение, подобное тому, которое обсуждалось в Стамбуле.

Арахамия прогнозирует, что "переговорная позиция" Киева серьезно усилится к окончанию августа.

"Я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – пояснил он.

Сейчас, указал глава фракции "Слуга народа", переговоры с Москвой идут, но по теневым каналам. В них, по его словам, ведущая роль у российского бизнесмена Романа Абрамовича.