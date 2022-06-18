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Глава переговорной группы от Украины Давид Арахамия в беседе с изданием "Голос Америки*" заявил, что возвращение к мирным переговорам между Киевом и Московой возможно только к концу августа. Его высказывание приводит telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
По его словам, переговоров с российской стороной о сдаче территорий быть не может. Сейчас украинские власти могут достичь каких-то минимальных "жизнеспособных договоренностей" только в том случае, если российские войска отойдут на позиции, очерченные до 24 февраля. В таком случае Киев может рассмотреть соглашение, подобное тому, которое обсуждалось в Стамбуле.
Арахамия прогнозирует, что "переговорная позиция" Киева серьезно усилится к окончанию августа.
"Я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", – пояснил он.
Сейчас, указал глава фракции "Слуга народа", переговоры с Москвой идут, но по теневым каналам. В них, по его словам, ведущая роль у российского бизнесмена Романа Абрамовича.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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