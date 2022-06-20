Киеву не хватает на жизнь

Экономика Украины в настоящее время находится в коме и сократилась примерно наполовину с начала специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, порядка 50% экономической системы находится не в работоспособном состоянии. В связи с этим Киев обращается с просьбой о выделении порядка пяти миллиардов долларов – ежемесячно. Такая сумма требуется Банковой для покрытия дефицита бюджета.

"И это не просто цифра", – высказался глава Незалежной, выступая на одном из форумов в ходе видеообращения.

Ранее представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила, выступая с заявлением по поводу Крыма, что Киев теперь намерен "вернуть" полуостров силовым способом, а именно ввести туда войска.