Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Экономика Украины в настоящее время находится в коме и сократилась примерно наполовину с начала специальной военной операции. Соответствующее заявление сделал сегодня, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, порядка 50% экономической системы находится не в работоспособном состоянии. В связи с этим Киев обращается с просьбой о выделении порядка пяти миллиардов долларов – ежемесячно. Такая сумма требуется Банковой для покрытия дефицита бюджета.
"И это не просто цифра", – высказался глава Незалежной, выступая на одном из форумов в ходе видеообращения.
Ранее представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Тамила Ташева заявила, выступая с заявлением по поводу Крыма, что Киев теперь намерен "вернуть" полуостров силовым способом, а именно ввести туда войска.
Запрет на транспортный транзит потребовали отменить
Главе Чечни напомнили о событиях времен ВОВ