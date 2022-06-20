Едва ли что-то сравнится с регулярной армией, указал мужчина

Наемник из Соединенных Штатов, который принимал участие на стороне ВСУ против российских войск, заявил, что никому не советует отправляться на Украину – мощь сил РФ совершенно несравнима с той, с которой Штаты столкнулись в ходе "Бури в пустыне" в Ираке и боевых действий "Талибана"*(является подсанкционной организацией у ООН из-за террористической деятельности).

Ранее в британских СМИ появилась информация, что российские войска под Харьковом пленили наемников из Соединенных Штатов, которые принимали участие в боевых действиях против России. Речь идет о неких А. Дрюке 39-летнего возраста и Э. Хюйне 27 лет. Госдеп утверждает, что имеет неподтвержденную информацию о пленении двух граждан США и выясняет их судьбу в контакте с Киевом и Красным Крестом.

Один из наемников позднее дал интервью, заявив, что осознавал с земляками все риски перед тем, как отправиться на Украине. И, как пишет CBS, указал, что Вашингтон недооценил военное преимущество РФ в огневой мощи – особенно в господстве российской авиации в регионе.

"Если кто-то пытается приехать сюда ради того, чтобы прославиться – посидеть в палатке – то таким людям тут делать нечего. Вы должны понимать, как тяжела будет ситуация. Это вам не "Талибан" с Ираком. Русские здесь контролируют воздух", – заявил мужчина.

Наемник утверждает, что авантюры здесь с высокой долей вероятности завершатся смертью – иными словами, игра явно не стоит свеч.