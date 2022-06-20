"Это вам не Ирак": наемник из США обратился ко всем "искателям славы" на Украине

"Это вам не Ирак": наемник из США обратился ко всем "искателям славы" на Украине
"Мста-С". Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Едва ли что-то сравнится с регулярной армией, указал мужчина

Наемник из Соединенных Штатов, который принимал участие на стороне ВСУ против российских войск, заявил, что никому не советует отправляться на Украину – мощь сил РФ совершенно несравнима с той, с которой Штаты столкнулись в ходе "Бури в пустыне" в Ираке и боевых действий "Талибана"*(является подсанкционной организацией у ООН из-за террористической деятельности).

Ранее в британских СМИ появилась информация, что российские войска под Харьковом пленили наемников из Соединенных Штатов, которые принимали участие в боевых действиях против России. Речь идет о неких А. Дрюке 39-летнего возраста и Э. Хюйне 27 лет. Госдеп утверждает, что имеет неподтвержденную информацию о пленении двух граждан США и выясняет их судьбу в контакте с Киевом и Красным Крестом.

Один из наемников позднее дал интервью, заявив, что осознавал с земляками все риски перед тем, как отправиться на Украине. И, как пишет CBS, указал, что Вашингтон недооценил военное преимущество РФ в огневой мощи – особенно в господстве российской авиации в регионе.

"Если кто-то пытается приехать сюда ради того, чтобы прославиться – посидеть в палатке – то таким людям тут делать нечего. Вы должны понимать, как тяжела будет ситуация. Это вам не "Талибан" с Ираком. Русские здесь контролируют воздух", – заявил мужчина.

Наемник утверждает, что авантюры здесь с высокой долей вероятности завершатся смертью – иными словами, игра явно не стоит свеч.

Источник: CBS ✓ Надежный источник
новости партнеров

Россия пригрозила Литве из-за блокады Калининградской области

Запрет на транспортный транзит потребовали отменить

"Освежите ему память": в Казахстане резко ответили Кадырову на претензии к ОДКБ

Главе Чечни напомнили о событиях времен ВОВ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей