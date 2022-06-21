Капитуляция ВСУ - лишь вопрос времени, уверен спикер

В скором времени действующая украинская администрация обратится к Российской Федерации с просьбой о заключении перемирия. Соответствующее заявление сделал старший научсотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов, указавший практически конкретное время.

По словам аналитика, произойдет это примерно осенью 2022 года, хотя точный прогноз в текущих условиях сделать невозможно. Однако то, что конфликт продлится еще несколько месяцев – однозначный факт.

Примерно к ноябрю текущего года, уверен Прохватилов, Киев "приползет" к Кремлю договариваться о заключении перемирия. Однако Российкая Федерация, уверен историк, не может давать на это соглашение – Москва будет диктовать условия, на которых готова принять капитуляцию ВСУ.

Если Украина не будет полностью освобождена от националистических элементов, на территории, занятые вооруженными силами Незалежной, будет поступать вооружение, которое так любезно отдает ВСУ Запад (пусть и в кредит). И нацбаты с удовольствием начнут "фаршировать" даже клочок земли, который российская сторона не станет освобождать, считает спикер.

А обозреватель издания 19FortyFive заявил, что поражение ВСУ – лишь вопрос времени, и изменить катастрофическое положение вооруженных сил Украины не удастся никому – даже несмотря на поддержку коллективного Запада.