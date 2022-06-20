У Киева нет ни сил, ни возможностей

Хотя глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что Киев намерен до конца выступать против Российской Федерации, политические предпосылки в Незалежной говорят о том, что у ВСУ нет ни единого шанса вернуть себе территории, утраченные за время спецоперации, считает военный обозреватель Дэниэл Дэвис.

Эксперт пишет, что взятая на вооружение стратегия не помогает Украине – напротив, Киев с каждым днем приближает себя к поражению. Во-первых, общее число вооружения и боевых припасов, обещанных Украине, весьма далеки от необходимого для того, чтобы ВСУ одержали победу – хотя на бумагах все выглядит достаточно впечатляюще. Михаил Пололяк уже требует для Украины пять сотен танков и 2 тыс. едицин бронетехники с тысячей гаубиц.

Во-вторых, поставляемое оружие должно быть первоклассным и современным. В противном случае, нельзя и слова говорить о том, что у Украины появится шанс на победу. Чаще всего ВСУ приходят списанные орудия и БМП времен войны США во Вьетнаме.

Однако самая большая проблема у Украины – огромные потери, до 500 человек личного состава в сутки убитыми.

"В сочетании со значительными разрушениями их техники советских времен, почти полным истощением артиллерийских снарядов, неприемлемым уровнем потерь и недостаточной поддержкой Запада нет рационального пути, по которому Украина могла бы продолжать удерживать свои позиции, не говоря уже о реальных надеждах", – говорится в материале.

Ранее американские СМИ заявляли, что Украине нечем ответить на сверхзвуковые "Кинжалы", которые применяет РФ.