ВСУ нечем ответить на такой арсенал

9 мая, когда вся Россия отмечала День Победы, ВКС работали по военным объектам ВСУ на территории "Одессы". На этот раз авиация использовала сверхскоростные "Кинжалы", которые переносились на Миг-31.

При атаке также использовались ракеты Х-22, разработанные еще в советские годы. Всего было выпущено до семи боевых припасов. Как пишет обозреватель издания 19fortyfive Брент Иствуд, по мнению российского Генштаба, "Кинжал" считается непобедимым комплексом – скорость ракеты предолевает 10 Махов.

Хотя технически речь идет не о гиперзвуковом вооружении – технологии, имеющиеся у гиперзвуковых комплексов, у него отсутствуют. Тем не менее, у украинских ПВО нет никакого ответа "Кинжалу".

"Скорее всего, "Кинжалы" русские не станут использовать в качестве основного средства – ракеты дорогие, и в больших количествах они не производятся. "Кинжал" способен нести ядерный заряд. Его запуск в День Победы можно рассматривать как символическую акцию", – пишет обозреватель.

Ранее глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия намерена внедрить новые способы ведения боевых действий в условиях конфликта.