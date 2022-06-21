Отрасль уничтожена из-за боевых действий

Руководитель украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что нефтеперерабатывающая отрасль страны оказалась заморожена и приостановлена из-за боевых действий на территории Незалежной. Однако топ-менеджер полагает, что энергетический сектор Украины не стал работать по причине боевых действий на территории Незалежной.

В ходе брифинга Витренко сообщил, что именно боевые действия в Незалежной уничтожили переработку нефти "из-за атак агрессора".

По словам топ-менеджера, украинская государственная компания намерена в скором времени обратиться с заявлением в международный арбитражный суд, чтобы истребовать с российского "Газпрома" средства за недоплату мощностей, забронированных для транзита.

Витренко заявил, что, по мнению Киева, в рамках контракта был предусмотрен 45-дневный срок на попытки урегулирования спора в досудебном порядке. Так как в июле он истекает, то Киев намерен обратиться в арбитраж, чтобы заработать как можно больше средств.